الخميس 6 ربيع الأول 1445 ﻫ - 21 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول: روسيا أسقطت جميع الصواريخ الأوكرانية التي حاولت مهاجمة قاعدة جوية في القرم

منذ 5 دقائق
جسر القرم

جسر القرم

A A A
طباعة المقال

كتب أوليج كريوتشكوف مستشار رئيس الإدارة المحلية المعين من روسيا سيرغي أكسيونوف على تيليغرام الخميس أن القوات الروسية أسقطت جميع الصواريخ الأوكرانية التي حاولت مهاجمة قاعدة ساكي الجوية في شبه جزيرة القرم.

وقال الجيش الأوكراني إن قواته ضربت القاعدة الجوية الروسية في القرم الليلة الماضية، في تأكيد لما قاله مصدر بالمخابرات الأوكرانية لرويترز في وقت سابق، إن جهاز الأمن والبحرية الأوكرانيين شنا الهجوم باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ كروز من طراز نبتون.

هذا وقال الجيش الأوكراني الخميس إن قواته شنت هجوما على قاعدة ساكي الجوية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا خلال الليل، مؤكدا بذلك الهجوم الذي أبلغ عنه مصدر بالمخابرات في وقت سابق.

وأوضح الجيش على تيليغرام أن “قوات الدفاع الأوكرانية شنت هجوما مشتركا على قاعدة جوية عسكرية قرب مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا”.

وقال مصدر المخابرات لرويترز إن الهجوم ألحق “أضرارا جسيمة” بمعدات بالقاعدة، فيما لم تعلق روسيا بعد على التقارير.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من فاغنر
تقرير أمريكي حول استهداف أوكرانيا "فاغنر" في السودان
مكان استهدف الدراجة النارية في ريف دمشق
صور.. اغتيال شخصين على متن دراجة نارية في ريف دمشق
علم باكستان
باكستان.. إعلان موعد إجراء الانتخابات العامة

الأكثر قراءة

كويكب يقترب من الأرض
قوّته تعادل 22 قنبلة ذرية.. "ناسا" تكشف موعد اصطدام كويكب بالأرض
مبنى صندوق الضمان
اعتصام أمام مركز الضمان الرئيسي.. ما هي أبرز المطالب؟
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد -أرشيفية
أمير قطر يُحذّر: الخطر أصبح محدقًا في لبنان!