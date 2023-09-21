مسؤول: روسيا أسقطت جميع الصواريخ الأوكرانية التي حاولت مهاجمة قاعدة جوية في القرم

كتب أوليج كريوتشكوف مستشار رئيس الإدارة المحلية المعين من روسيا سيرغي أكسيونوف على تيليغرام الخميس أن القوات الروسية أسقطت جميع الصواريخ الأوكرانية التي حاولت مهاجمة قاعدة ساكي الجوية في شبه جزيرة القرم.

وقال الجيش الأوكراني إن قواته ضربت القاعدة الجوية الروسية في القرم الليلة الماضية، في تأكيد لما قاله مصدر بالمخابرات الأوكرانية لرويترز في وقت سابق، إن جهاز الأمن والبحرية الأوكرانيين شنا الهجوم باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ كروز من طراز نبتون.

هذا وقال الجيش الأوكراني الخميس إن قواته شنت هجوما على قاعدة ساكي الجوية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا خلال الليل، مؤكدا بذلك الهجوم الذي أبلغ عنه مصدر بالمخابرات في وقت سابق.

وأوضح الجيش على تيليغرام أن “قوات الدفاع الأوكرانية شنت هجوما مشتركا على قاعدة جوية عسكرية قرب مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا”.

وقال مصدر المخابرات لرويترز إن الهجوم ألحق “أضرارا جسيمة” بمعدات بالقاعدة، فيما لم تعلق روسيا بعد على التقارير.