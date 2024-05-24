مسؤول روسي: أوكرانيا متورطة بشكل مباشر في هجوم قاعة الحفلات

نقلت وكالة تاس للأنباء اليوم الجمعة 24 أيار/مايو 2024، عن ألكسندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قوله إن المخابرات العسكرية الأوكرانية متورطة بشكل مباشر في هجوم على قاعة حفلات قرب موسكو قتل 140.

ولم توجه روسيا مثل هذه الاتهامات من قبل ولم يقدم بورتنيكوف أدلة على ما أعلنه.

وذكرت الوكالة أن بورتنيكوف قال “التحقيق مستمر لكن يمكننا أن نقول بثقة إن المخابرات العسكرية الأوكرانية متورطة بشكل مباشر في هذا الهجوم”.

كما اتهم حلف شمال الأطلسي بتسهيل نقل “مرتزقة ومسلحين من منظمات إرهابية دولية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان” إلى أوكرانيا ليتسنى لهم قتال القوات الروسية هناك.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم قاعة الحفلات الذي وقع في مارس آذار وقال مسؤولون أمريكيون إن معلومات مخابرات لديهم أظهرت أن تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان، الفرع الأفغاني للتنظيم، هو الذي نفذ الهجوم.

ونقلت تاس عن بورتنيكوف قوله إن تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان لعب دورا في تنسيق تحركات المهاجمين وإن المخابرات العسكرية الأوكرانية لعبت أيضا دورا مباشرا.