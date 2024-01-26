مسؤول روسي: مصانع الأسلحة الروسية ستزيد إنتاجها في 2024

أفاد نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، اليوم الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، أن قطاع الدفاع الروسي سيزود الجيش هذا العام بمعدات عسكرية أكثر “عدة مرات” مما كان عليه الحال في عامي 2022 و2023، وفقاً لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء.

وأضاف أن روسيا اقتصادها في وضع اقتصاد الحرب، وحولت مصانع الأسلحة إلى الإنتاج على مدار الساعة لتلبية احتياجات قواتها في أوكرانيا.

وأشار كريفوروتشكو، في مقدمة تقرير اليوم الموحّد لقبول المنتجات العسكرية، إن شركات صناعة الدفاع زودت القوات المسلحة الروسية، خلال العام الماضي، بأكثر من 100 طائرة مقاتلة بين جديدة وتم تجديدها، و150 طائرة هليكوبتر و3500 طائرة دون طيار.

وأوضح كريفوروتشكو: “لصالح القوات الجوية، تم تسليم أكثر من مئة طائرة جديدة ومجددة، على وجه الخصوص، الطائرات التكتيكية وطائرات النقل العسكرية وطائرات التدريب القتالي و150 طائرة هليكوبتر”.

وأضاف كريفوروتشكو: “تم تزويد 3500 طائرة دون طيار لصالح القوات الجوية وأنواع وفروع القوات المسلحة الأخرى”.

وأشار كريفوروتشكو، إلى أنه، خلال العام، تلقت الجوية الروسية ثمانية منتجات فضائية وهي: الأقمار الصناعية العسكرية، ومركبات إطلاق من فئة “سويوز” و”أنغارا” ومكوكات فضائية، إضافة إلى 10 مجموعات، بين جديدة أو تم تجديدها، من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، وأكثر من 400 ألف من ذخائر الطائرات والصواريخ الموجهة والمضادة للطائرات، بما في ذلك الصواريخ الموجهة من فئة جو-جو، جو-أرض، وقنابل الطيران.

المصدر: رويترز + اليوم السابع