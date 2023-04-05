مسؤول روسي: نخوض "حرباً هجينة" مع أمريكا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الأربعاء، أن بلاده اجتازت مع الولايات المتحدة مرحلة الحرب الباردة في علاقاتهما، وهما الآن في مرحلة “صراع ساخن”.

وقال ريابكوف لإذاعة سبوتنيك: “أعتقد أننا تخطينا بالفعل الحرب الباردة كما يقولون. نحن الآن في مرحلة نزاع ساخن مع الولايات المتحدة. نشهد انخراطًا مباشرًا لهذه الدولة في حرب هجينة مع روسيا”.

ووصف الدبلوماسي رفيع المستوى بعض أشكال هذه الحرب الهجينة من جانب الولايات المتحدة بأنها “غير مسبوقة تمامًا، ولم تكن موجودة خلال الحرب الباردة”.

وأضاف ريابكوف: “لسوء الحظ هناك الكثير من الحديث عن خطر نشوب صراع نووي. هذه قصة صعبة. أؤكد أن الجانب الروسي ملتزم تمامًا بالفرضيات المعروفة أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية ولا ينبغي إطلاق العنان لها”.

وتابع: “ولكن بطريقة استفزازية ومتهورة تمامًا، يدفع أعداؤنا الأمريكيون الأمور إلى أعلى سلم التصعيد”.

واعتبر ريابكوف أن “إيمان واشنطن السخيف الذي لا أساس له من الصحة في القدرة على إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا، يجعل المرء يشك في إدراكهم للأمور والقدرات بشكل عام”، حسب قوله.

وشدد ريابكوف على أن خصوم روسيا “يلعبون بالنار بالمعنى الحقيقي للكلمة”.

وأنهى كلامه بالقول: “يجب أن يفهموا أن التعدي على سيادتنا وسلامة أراضينا ودولتنا سيدفعنا لاتخاذ جميع التدابير، واستخدام جميع الوسائل المتاحة لنا”.