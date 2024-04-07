مسؤول روسي: وضع الفيضانات لا يزال حرجا

كشف رئيس بلدية أورينبورج في روسيا اليوم الأحد إن وضع الفيضانات في المدينة لا يزال “حرجا” وإن منسوب المياه سيستمر في الارتفاع في الأيام المقبلة.

وضربت الفيضانات بقوة منطقة أورينبورج في جبال الأورال إضافة لأقاليم روسية قريبة وأجزاء من قازاخستان المجاورة في الأيام القليلة الماضية مما أجبر ألفي شخص على الأقل على إخلاء منازلهم.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن مصفاة أورسك للنفط علقت العمل اليوم الأحد بعد أن تضرر سد في المدينة مساء يوم الجمعة إثر الفيضانات التي ضربت منطقة أورينبورج.

وأشارت وكالة الإعلام الروسية إلى أن تعليق العمليات يهدف إلى تجنب المخاطر البيئية.

وتقع المصفاة على بعد حوالي 1800 كيلومتر شرقي العاصمة موسكو، بالقرب من حدود روسيا مع قازاخستان، وتبلغ طاقتها السنوية ستة ملايين طن من النفط.