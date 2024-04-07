الأحد 28 رمضان 1445 ﻫ - 7 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول روسي: وضع الفيضانات لا يزال حرجا

منذ 15 دقيقة
الفيضانات تجتاح أورسك الروسية والسطات تجلي المئات

الفيضانات تجتاح أورسك الروسية والسطات تجلي المئات

A A A
طباعة المقال

كشف رئيس بلدية أورينبورج في روسيا اليوم الأحد إن وضع الفيضانات في المدينة لا يزال “حرجا” وإن منسوب المياه سيستمر في الارتفاع في الأيام المقبلة.

وضربت الفيضانات بقوة منطقة أورينبورج في جبال الأورال إضافة لأقاليم روسية قريبة وأجزاء من قازاخستان المجاورة في الأيام القليلة الماضية مما أجبر ألفي شخص على الأقل على إخلاء منازلهم.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن مصفاة أورسك للنفط علقت العمل اليوم الأحد بعد أن تضرر سد في المدينة مساء يوم الجمعة إثر الفيضانات التي ضربت منطقة أورينبورج.

وأشارت وكالة الإعلام الروسية إلى أن تعليق العمليات يهدف إلى تجنب المخاطر البيئية.

وتقع المصفاة على بعد حوالي 1800 كيلومتر شرقي العاصمة موسكو، بالقرب من حدود روسيا مع قازاخستان، وتبلغ طاقتها السنوية ستة ملايين طن من النفط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

زيلينسكي وماكرون
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بعد تصريحات ماكرون المترددة.. هل فقدت باريس دورها في حرب أوكرانيا؟
وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت
غالانت: إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي سيناريو إيراني
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
لمناقشة عدد من القضايا الساخنة.. لافروف يزور الصين هذا الأسبوع

الأكثر قراءة

زيادة الوزن- تعبيرية
ملعقة واحدة تخفض الوزن والسكر والكوليسترول والدهون.. ما هو هذا المشروب؟
جبران باسيل
باسيل يصعّد من حدة انتقاداته لنصر الله.. من كان يقصد بـ "الواهم"!؟
لافتات بتل أبيب تطالب بصفقة فورية لإطلاق الرهائن في عزة
غزة تحت النار
حادثة الدهس في تل أبيب تهز المجتمع الإسرائيلي.. تحريض نتنياهو ينقلب عليه!