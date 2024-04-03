مسؤول روسي يتهم أوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم على حفل موسيقي

نقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن المسؤول الأمني الكبير نيكولاي باتروشيف قوله اليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل 2024، إن “أجهزة خاصة أوكرانية” تقف وراء إطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي أثناء حفل موسيقي قرب موسكو، مضيفا أن أوكرانيا تخضع لسيطرة الولايات المتحدة.

ولم يقدم باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، أي دليل على ما قيل في أحدث تصريح يصدر من موسكو بشأن تورط أوكرانيا.

ونفت أوكرانيا أن يكون لها أي علاقة بالهجوم الذي أودى بحياة 144 شخصا على الأقل وقالت الولايات المتحدة إن عناصر بتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد هم وحدهم من ارتكبوا الهجوم.