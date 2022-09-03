مسؤول روسي يحثّ على نقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة محايدة

تطرّق نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي “فلاديمير جباروف” الى عدم إصدار واشنطن تأشيرات لوفد روسيا للمشاركة في الجمعية العامة، قائلًا إنه يجب نقل مقر المنظمة إلى بلد آخر.

وكتب جباروف في “تيليغرام”: “حان الوقت للتطرق لقضية نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى. وأهم شيء أن تكون دولة تحمل طابعًا محايدًا. على سبيل المثال، إلى النمسا أو سويسرا”.

كذلك، أعرب السيناتور عن غضبه من أن “دولة مؤسسة للأمم المتحدة، وهي عضو دائم في مجلس الأمن، لا يسمح لها بالمشاركة بشكل شخصي في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأضاف: “ننتظر رد فعل المجتمع الدولي”.

ويبدأ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي يحضره تقليديا رؤساء الدول والوزراء في 20 أيلول.

وبحسب البرنامج التمهيدي للجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنّ وزير الخارجية الروسي سيلقي كلمته في 24 أيلول.