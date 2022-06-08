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مسؤول روسي يزور ميليتوبول الأوكرانية لتنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا

منذ ساعتين
الدمار في مدينة ميليتوبول الأوكرانية

الدمار في مدينة ميليتوبول الأوكرانية

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توجه النائب الأول لرئيس الديوان الرئاسي الروسي، سيرغي كيريينكو، الثلاثاء لزيارة مدينة ميليتوبول الأوكرانية التي تحتلها موسكو، لإجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا.

وقالت غالينا دانيلشينكو، عمدة مدينة ميليتوبول الأوكرانية عبر تلغرام: “زار مدينتنا سيرغي كيريينكو، النائب الأول لرئيس الديوان الرئاسي الروسي”، وتابعت: “المدينة ممتنة للغاية للاتحاد الروسي للمساعدة والدعم الذي نتلقاه، نحن نعلم أن مستقبلنا يكمن في الوحدة مع روسيا”، وذكرت: “الاتحاد الروسي هنا إلى الأبد، والآن نبدأ التحضير للاستفتاء”.

وميليتوبول مدينة رئيسية في منطقة زاباروجيا بجنوب شرق أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية في خيرسون، هينادي لاهوتا، يوم الثلاثاء، إن الاستعدادات جارية للتنظيم استفتاء بحلول الخريف.

وتخضع منطقة خيرسون المجاورة لزاباروجيا للسيطرة الروسية منذ بداية الغزو في أواخر فبراير/ شباط.

وبعد أن سيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا في عام 2014 على أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس في شرق أوكرانيا، تم الإعلان عن “جمهوريات شعبية” في كلا المنطقتين.

    المصدر :
  • CNN عربي

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