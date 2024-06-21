مسؤول: روهينغا ربما دخلوا بنغلادش هربا من اشتباكات في ميانمار

قال مسؤول كبير عن شؤون اللاجئين في بنغلادش إن تصاعد العنف في ولاية راخين بغرب ميانمار في الأشهر القليلة الماضية ربما دفع بعض أفراد من أقلية الروهينجا المسلمة إلى العبور إلى بنجلادش رغم إصرار داكا على أنها لا تستطيع استقبال لاجئين آخرين.

ويتعرض الروهينجا للاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية منذ عقود، وفرت أعداد كبيرة من راخين إلى بنجلادش في عام 2017 بعد حملة قمع قادها الجيش على هذه الأقلية.

وقال محمد ميزة نور الرحمن، المسؤول المكلف من بنجلادش بإغاثة اللاجئين وترحيلهم، إن مكتبه تلقى تقارير عن عبور أفراد من الروهينجا ليرتفع عدد ما يقرب من مليون يعيشون في مخيمات اللاجئين بمنطقة كوكس بازار.

وقال الرحمن لرويترز “تمكن بعض الأشخاص من دخول بنجلادش بطرق مختلفة ولجأوا في أماكن مختلفة… أعتقد أنه يسمح بدخول البعض بشكل غير رسمي”.

واندلع القتال في راخين بعد انهيار وقف إطلاق النار بين جيش أراكان، أحد أقوى الجماعات المسلحة في ميانمار، والمجلس العسكري الحاكم في أواخر العام الماضي.

ولم يرد المتحدثان باسم جيش أراكان أو المجلس العسكري على اتصالات هاتفية من رويترز للحصول على تعليق.

واستولى جيش أراكان على تسع بلدات رئيسية في الإقليم الساحلي واستمر في الهجوم للاستيلاء على المزيد من الأراضي، وذلك في هجوم على مستوى البلاد مما ترك المجلس العسكري في أضعف حالاته منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عام 2021.

وطلب جيش أراكان يوم الأحد من سكان مونجداو، وهي بلدة يقطنها الروهينجا بالأساس، المغادرة قبل هجوم مقرر على البلدة.

وقال سكان وزعيم من الروهينجا ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن سكان مونجداو ليس لديهم مكان يفرون إليه مع إغلاق طرق الخروج.

ويخشى من أن نحو 70 ألفا من الروهينجا محاصرون في المنطقة.

وذكر الرحمن أنه تلقى رسائل من الروهينجا مفادها أن هجوم جيش أراكان قد يزيد النزوح في مونجداو المتاخمة لبنجلادش.

وأضاف “أتلقى رسائل… من المنظمات، وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن وضعهم البائس وكيفية تقطع السبل بهم ورغبتهم في القدوم إلى بنجلادش واحتياجهم إلى الحماية”.

ولم ترد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق.

ولم ترد وزارتا الخارجية والداخلية في بنجلادش على رسالتين بالبريد الإلكتروني لطلب تعليق.

وذكر مسؤول بوزارة الخارجية طلب عدم نشر اسمه أنه لم يحدث أي تغيير في السياسة الخاصة بالتعامل مع الروهينجا حتى الآن.