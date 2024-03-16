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مسؤول صومالي: البحرية الهندية تحرر السفينة إم.في روين وتحتجز 35 قرصانا

منذ 32 دقيقة
البحرية الهندية

البحرية الهندية

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صرح أحمد ياسين صالح وزير الموانئ والنقل البحري في ولاية بونتلاند الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي لرويترز اليوم السبت إن البحرية الهندية حررت السفينة المخطوفة إم في روين واحتجزت 35 قرصانا.

وقال صالح لرويترز “نفذت البحرية الهندية بنجاح العملية المستمرة منذ الليلة الماضية. ألقت البحرية القبض على 35 قرصانا وحررت السفينة إم في روين وطاقمها بخير”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي)، نقلا عن مسؤولين بالبحرية الهندية، إن البحرية منعت قراصنة صوماليين من استخدام سفينة الشحن روين في أعمال قرصنة.

وذكر التقرير أن سفينة حربية تابعة للبحرية اعترضت طريق سفينة شحن ضخمة ترفع علم مالطا أمس الجمعة 16\3\2024 وتم التحرك وفقا للقانون الدولي، مضيفا أن السفينة فتحت النار على السفينة الحربية الهندية.

وقالت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن القراصنة الصوماليين الذين استولوا على السفينة روين في ديسمبر\كانون الأول ربما استخدموها في الاستيلاء على سفينة شحن ترفع علم بنغلادش قبالة سواحل الصومال في الأسبوع الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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