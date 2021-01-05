fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

مسؤول صيني يدفع حياته ثمن رشاوى بقيمة 260 مليون دولار

منذ 17 دقيقة
محكمة صينية

محكمة صينية

A A A
طباعة المقال

قضت محكمة صينية، الثلاثاء، بإعدام الرئيس السابق لإحدى أكبر الشركات الحكومية لإدارة الأصول بتهمة الحصول على 260 مليون دولار في شكل رشى وأوجه فساد أخرى.

وقدم العضو السابق في الحزب الشيوعي الحاكم، لاي شياومين، اعترافا تلفزيونيا مفصلا على محطة “سي سي تي في” الحكومية في يناير الماضي، تخللته لقطات لخزائن مليئة بالنقود في شقة في بكين يعتقد أنها ملكه.

وقالت محكمة في مدينة تيانجين الشمالية إن لاي أساء استغلال منصبه في محاولة الحصول على المبلغ الضخم ووصفت الرشى بأنها “كبيرة للغاية”، كما وصفت ملابسات القضية بأنها “خطيرة جدا”.

وأضاف حكم المحكمة أنه أظهر “نوايا خبيثة”.

كما دانت المحكمة لاي، الرئيس السابق لشركة هوارونغ الصينية المحدودة لإدارة الأصول المدرجة في هونغ كونغ، بتهمة الجمع بين زوجتين بعدما عاش مع امرأة “كرجل وزوجة لفترات طويلة”.

بدأ سقوط لاي في أبريل 2018 حين قام المحققون بعزله من وظيفته وتجريده من منصبه في الحزب.

وقال المحققون أيضًا أنه استخدم منصبه لاختلاس أكثر من 25 مليون يوان (3,8 ملايين دولار) من الأموال العامة بين عامي 2009 و2018.

وخلال اعترافه المتلّفز، قال لاي “لم أنفق قرشا واحدًا وفقط احتفظت بالمال في الشقة… لم أجرؤ على إنفاقه”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

الامير خالد بن سلمان
خالد بن سلمان: القمة الخليجية أسست مرحلة جديدة لغد مشرق
رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم
مدير منظمة الصحة: الصين لم تنجز تصاريح دخول فريق التحقيق بمصدر كوفيد-19
تفشي فيروس كورونا بألمانيا
ألمانيا نحو الإغلاق الجزئي لغاية 31 كانون الثاني

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

أدلة جديدة تؤكد تسبب كورونا بأضرار في القلب والرئتين
هذه العلامات قد تشير إلى أن فيروس كورونا بدأ ينتشر بالرئتين
المخرج الراحل حاتم علي
بالفيديو: حاتم علي “يتحدث بعد وفاته” وهكذا تنبأ بمكان دفنه في مشهد درامي
طائرة- تعبيرية
رحلة الجنون.. سافر من أفريقيا إلى بريطانيا مختبئاً قرب عجلات الطائرة