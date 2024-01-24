مسؤول عراقي رفيع: الضربات الأميركية "لا تساعد على التهدئة"

اعتبر مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن الضربات الأميركية التي نُفذت في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، 24 يناير / كانون الثاني الجاري، على قطاعين في العراق “لا تساعد على التهدئة”، وندد بما وصفه بأنه “اعتداء صارخ للسيادة العراقية”.

وبحسب تصريحات اﻷعراجي، فإن “على الجانب الأمريكي الضغط لإيقاف استمرار العدوان على غزة بدلاً من استهداف وقصف مقرات مؤسسة وطنية عراقية”، في إشارة إلى الحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة موالية لإيران اصبحت جزءا من المنظومة العسكرية الرسمية”.

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعلن الثلاثاء أنّ القوات الأميركية استهدفت منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلّحة مدعومة من إيران، وذلك ردّاً على هجمات استهدفت عسكريين أميركيين في كلّ من العراق وسوريا.

وتكثّفت الهجمات التي تستهدف القوّات الأميركيّة وقوّات التحالف الدولي في العراق وسوريا بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية الإسلاميّة داخل الدولة العبريّة في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر.

ويذكر أن القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا تعرّضت لأكثر من 150 هجوماً منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وفقاً للبنتاغون.

ويشار إلى أن هذه الضربات الأميركية تأتي لتزيد من الضغط الذي تتعرض له واشنطن من جانب بغداد لسحب قواتها من العراق.







