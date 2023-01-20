مسؤول عسكري بالناتو: على الدول اتخاذ قرارها بمفردها بشأن إرسال دبابات لأوكرانيا

قال الأميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الجمعة 20-1-2023) إن ألمانيا والدول الأخرى التي تدعم أوكرانيا في جهودها لصد الغزو الروسي يجب أن تقرر بشكل فردي ما إذا كانت ستزود كييف بالدبابات.

وفشل اجتماع عقده الحلفاء الغربيون في وقت سابق من اليوم بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا في التوصل إلى قرار بشأن تسليم دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، لكن وزير الدفاع البولندي قال إنه لا يزال متفائلا بأن الجهود المبذولة لتقديم الدبابات إلى كييف ستكلل بالنجاح.

وقال باور في مؤتمر صحفي في لشبونة “إنه قرار سيادي تتخذه دولة ذات سيادة، هي ألمانيا”، مضيفا أن من المهم أيضا مناقشة تسليم أسلحة أخرى تطلبها أوكرانيا.

وأضاف “تقديم الأسلحة الآن لن يكلفنا سوى المال، لكن التكلفة ستكون أعلى بكثير لنا جميعا إذا انتصرت روسيا في الحرب بأوكرانيا. يتعين علينا النظر باهتمام في ما تطلبه أوكرانيا، ومنحها، إذا أمكن، ما تطلبه”، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يتم في وقت مناسب.

وقال باور للصحفيين إن الحرب لا تسير على ما يرام بالنسبة لموسكو، مضيفا أنه “لم يتحقق أي من أهدافها الاستراتيجية حتى الآن”.