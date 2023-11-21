مسؤول عسكري: قوات أمريكية تعرضت لهجوم غربي بغداد وردت دفاعا عن النفس

قال مسؤول عسكري أمريكي إن قوات أمريكية ودولية تعرضت لهجوم في قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء 21\11\2023 وإن القوات الأمريكية ردت دفاعا عن النفس.

وأضاف المسؤول أن الهجوم تسبب في إصابات طفيفة وألحق أضرارا بالبنية التحتية.

وفي وقت سابق أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة “عين الأسد” الأمريكية ردا على “الجرائم” التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقالت المقاومة في بيانها: “ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي “عين الأسد” غرب العراق، بطائرة مسيّرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر”.

وأعلنت الدفاع الأمريكية الخميس الماضي أن 58 هجوما استهدفت القوات الأمريكية من قبل من وصفهم بـ”وكلاء إيران في العراق وسوريا” منذ 17 أكتوبر الماضي، موضحة أن 27 هجوما وقع في العراق، بينما وقع 31 هجوما في سوريا.

وذكر البنتاغون في وقت سابق أن نحو 60 جنديا أمريكيا أصيبوا جراء تلك الهجمات.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إن بعض المسؤولين في البنتاغون محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

ولفتت الصحيفة الأمريكية في تقرير إلى أن “المسؤولين المحبطين داخل وزارة الدفاع يعتبرون أن البنتاغون اعتمد استراتيجية غير متماسكة لمواجهة وكلاء إيران”، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين يعتبرون أن “الضربات الجوية الانتقامية المحدودة” التي وافق عليها الرئيس جو بايدن، “فشلت في وقف العنف”.