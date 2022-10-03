مسؤول عينته روسيا: أوكرانيا حققت نجاحات في منطقة خيرسون

أعلن مسؤول عينته روسيا أنّ القوات الأوكرانية حققت بعض النجاحات في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا وسيطرت على بعض التجمعات السكنية.

وأضاف “فلاديمير سالدو”، رئيس منطقة خيرسون المعين من موسكو، في بث للتلفزيون الرسمي “دعونا نصف الوضع بأنه متوتر”.

وتابع “حيث يوجد خزان كاخوفكا، يوجد تجمع سكني يسمى دودتشاني… في هذه المنطقة يوجد اختراق وهناك تجمعات سكنية استولت عليها القوات الأوكرانية”.

ويقع تجمع دودتشاني على الضفة الغربية لنهر دنيبرو على بعد 40 كيلومترا تقريبا أسفل النهر، حيث اعترضت القوات الروسية القوات الأوكرانية في اليوم السابق.

واتخذت روسيا خطوات رسميا لضم أربع مناطق أوكرانية الأسبوع الماضي، من بينها خيرسون، لكنّ أيًا من تلك المناطق لا تخضع بالكامل لسيطرة القوات الروسية، فيما تواصل أوكرانيا التقدم في الجنوب.