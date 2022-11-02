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مسؤول غربي: نحن نرى الجيش الروسي ينهزم في ساحة المعركة

منذ 36 دقيقة
عناصر من الجيش الروسي

عناصر من الجيش الروسي

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قال مسؤول غربي الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات أضعف بسبب ما يعتقد الغرب أنه قرار خاطئ بغزو أوكرانيا، لكن من غير المرجح أن يطرأ أي تغيير على قمة السلطة في روسيا في أي وقت قريب.

وأضاف المسؤول الغربي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، “لقد أضعفه هذا الخطأ الكارثي حقا، نحن نرى الجيش الروسي ينهزم في ساحة المعركة على يد أوكرانيا”.

وأردف “يمكن للناس أن يروا أنه ارتكب خطأ كبيرا، هذا يعني أن الناس يتحدثون أكثر عن خليفة له، ويتحدثون أكثر عما سيحدث بعد ذلك، ويتخيلون حياة بعد ذلك لكنني لا أحاول أن أوحي بأن ذلك سيحدث قريبا”.

    المصدر :
  • رويترز

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