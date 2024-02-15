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مسؤول في "أونكتاد": غزة تحتاج إلى "خطة مارشال" جديدة للتعافي

منذ ساعة واحدة
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أفاد مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، اليوم الخميس 15 فبراير/شباط 2024، إن غزة ستحتاج إلى “خطة مارشال” جديدة للتعافي من الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف أن الأضرار تعادل بالفعل نحو أربعة أمثال ما تعرض له القطاع في حرب سابقة.

وذكر ريتشارد كوزول رايت المدير في أونكتاد خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف “هذا سيحتاج إلى خطة مارشال جديدة” في إشارة إلى خطة للتعافي الاقتصادي لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن الأضرار تبلغ بالفعل أربعة أمثال تلك التي لحقت بغزة خلال الحرب التي استمرت سبعة أسابيع في عام 2014.

    المصدر :
  • رويترز

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