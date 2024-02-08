الخميس 27 رجب 1445 ﻫ - 8 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول في إيكواس: قرار النيجر ومالي وبوركينا فاسو بالخروج من التكتل كان "متسرعاً"

منذ 6 دقائق
مجموعة إيكواس

مجموعة إيكواس

A A A
طباعة المقال

اعتبر مسؤول رفيع في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الخميس 8 فبراير/شباط، أن قرار دول “النيجر ومالي وبوركينا فاسو” الخروج من التكتل كان (متسرعا) ولم يأخذ في الحسبان شروط الانسحاب.

وكانت أعلنت الدول الثلاث التي تقودها مجالس عسكرية في الشهر الماضي مغادرة التكتل السياسي والاقتصادي، مما شكل ضربة لوحدته، وذلك بعد أن مارس التكتل ضغوطا عليها للعودة إلى الديمقراطية.

وانعقد مجلس الوساطة والأمن التابع للكتلة في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة خروج الدول الثلاث، وكذلك الأوضاع في السنغال، حيث أثار تأجيل الانتخابات عشرة أشهر غضب المعارضة.

وقال عمر توراي رئيس مفوضية إيكواس في كلمة افتتاحية “القرار المتسرع بالانسحاب من عضوية إيكواس لم يأخذ في الاعتبار شروط الانسحاب”.

غير أنه لم يحدد الشروط التي تم تجاهلها.

يتعين على الدول الراغبة في الانسحاب أن تقدم إخطارا كتابيا قبل ذلك بعام وهو ما لم تفعله هذه الدول عند إعلان قرارها في البداية لكنها فعلته الآن.

وقال توراي إن التكتل أعد مذكرتين بشأن الأمر للنظر فيهما بما في ذلك تحليل للتداعيات على الدول الأعضاء والمنطقة على النطاق الأوسع، كما تم إعداد وثيقة بشأن السنغال.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فرقاطة في البحر الأحمر
ألمانيا تُرسل فرقاطة دفاع جوي إلى البحر الأحمر
الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الوضع "صعب".. روسيا تهاجم أفدييفكا الأوكرانية من جميع الاتجاهات
قارب مهاجرين في البحر - أرشيفية
قوارب الموت.. غرق 13 مهاجرا سودانيا وفقدان 27 آخرين قبالة تونس

الأكثر قراءة

طقس لبنان
توقعات الطقس.. الأمطار تعود بدءاً من الجمعة
جبران باسيل
تأجيل زيارة باسيل إلى دار الفتوى في طرابلس.. إليكم السبب!
عناصر تابعين لحزب الله
دعم اقتصادي عالمي لتعزيز الاقتصاد بلبنان إن وافق حزب الله.. "أكسيوس" يكشف التفاصيل!