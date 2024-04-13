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مسؤول كبير: الصين ترغب في تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية

منذ 49 دقيقة
علما الصين وكوريا الشمالية

علما الصين وكوريا الشمالية

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قال تشاو له جي كبير المشرعين الصينيين في خطاب ألقاه في بيونغ يانغ نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في وقت متأخر من مساء الجمعة إن القيادة الصينية مستعدة للعمل مع نظيرتها الكورية الشمالية لتعميق الثقة وتعزيز التعاون.

وقالت شينخوا إن تشاو يقوم بزيارة رسمية ودية لكوريا الشمالية من الخميس إلى اليوم السبت وألقى كلمة في حفل افتتاح عام الصداقة بين الصين وكوريا الشمالية.

وتشاو هو أعلى مسؤول صيني يزور كوريا الشمالية منذ عام 2018 عندما حضر لي تشان شو الذكرى السبعين لتأسيس كوريا الشمالية.

وأشار تشاو إلى أن كبار قادة البلدين التقوا خمس مرات في السنوات القليلة الماضية.

ونقلت شينخوا عن تشاو قوله “بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، فإن الصداقة التقليدية بين الصين وكوريا الديمقراطية، التي أنشأها ورعاها الجيل الأقدم من القادة من كلا الحزبين والبلدين، تظل عميقة الجذور وقوية بمرور الوقت”.

    المصدر :
  • رويترز

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