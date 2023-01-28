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مسؤول كبير يحذر دول الشرق الأوسط من عدم الامتثال للعقوبات

منذ 52 دقيقة
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

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سوف يحذر كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية خلال جولة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع الدول والشركات من أنها قد تفقد الوصول إلى الأسواق الأمريكية إذا تعاملت مع كيانات خاضعة للقيود الأمريكية، إذ تتخذ واشنطن إجراءات صارمة في مواجهة المحاولات الروسية للتهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة لرويترز إن براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سيسافر إلى عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا في الفترة من 29 يناير\كانون الثاني إلى الثالث من فبراير\شباط ويلتقي مسؤولين حكوميين وكذلك ممثلي شركات ومؤسسات مالية للتأكيد مجددا على أن واشنطن ستستمر في تطبيق عقوباتها بصرامة.

    المصدر :
  • رويترز

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