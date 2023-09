مسؤول: لامبيدوزا الإيطالية وصلت إلى "نقطة اللاعودة" بسبب المهاجرين

قال رئيس بلدية لامبيدوزا الإيطالية الخميس 14\9\2023 إن الجزيرة الصغيرة باتت مكتظة بالمهاجرين بعد وصول آلاف إلى شواطئها من شمال أفريقيا على متن قوارب خلال اليومين الماضيين.

وتقع لامبيدوزا في البحر المتوسط ​​بين تونس ومالطا وجزيرة صقلية الإيطالية الأكبر حجما، وهي أول ميناء يبلغه العديد من المهاجرين الساعين للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس البلدية فيليبو مانينو لمحطة إذاعية إيطالية “في الساعات الثماني والأربعين الماضية، وصل حوالي سبعة آلاف إلى لامبيدوزا، التي ترحب بهم دائما بأذرع مفتوحة”.

وأضاف “لكننا وصلنا الآن إلى نقطة اللاعودة والجزيرة في أزمة”.

وتابع “يجب على أوروبا والدولة الإيطالية التدخل فورا بعملية دعم سريعة ونقل سريع للأشخاص”.

هذا ووصل حوالي 6800 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في يوم واحد، وتم إعلان حالة الطوارئ في الجزيرة. حيث بدأت بالفعل مشاكل البنية التحتية للمدينة والاشتباكات بين المهاجرين والشرطة المحلية.

About 6,800 migrants arrived on the Italian island of #Lampedusa in one day

A state of emergency was declared on the island. Problems with city infrastructure and clashes between migrants and local police have already begun. pic.twitter.com/dfrif6YdgZ

— NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2023