مسؤول لـ رويترز: رئيس الاستخبارات الإثيوبية أصبح نائبا لرئيس الوزراء

أكّد مسؤول أثيوبي رفيع -رفض كشف إسمه- لوكالة رويترز، اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير، أن رئيس الاستخبارات والأمن الوطني الإثيوبي تيمسجين تيرونيه سيعين نائبا لرئيس الوزراء خلفا لدمقي مكونن الذي شغل منصبه لأكثر من 11 عاما وعمل مع ثلاثة رؤساء وزراء متعاقبين.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن تيمسجين انتخب خلفا “لمكونن” في منصب نائب رئيس حزب الازدهار الحاكم، وعادة ما يشغل نائب رئيس الحزب منصب نائب رئيس الوزراء.

تولى مكونن منصبه بعد وفاة رئيس الوزراء ملس زيناوي في 2012، واستمر في عمله خلال فترة مضطربة في السياسة الإثيوبية، حتى مع إعادة تنظيم صفوف الحزب الحاكم بعد تولي أبي أحمد السلطة في 2018.

وتولى تيمسجين الذي قاد جهاز الاستخبارات والأمن الوطني تنسيق خطة الحكومة للتعامل مع الصراع الذي اندلع العام الماضي مع المجموعات المسلحة في منطقة أمهرة.

وعين أبي أحمد دمقي مكونن وزيرا للخارجية بعد أيام من اندلاع الحرب الأهلية في إقليم تيجراي شمال البلاد في نوفمبر تشرين الثاني 2020، والتي استمرت عامين وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

وظلت إثيوبيا تعاني من انعدام الأمن رغم توقيع اتفاقية سلام بين الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في نوفمبر تشرين الثاني 2022.

وفي السنوات الأخيرة، اشتد أيضا الصراع المستمر منذ عقود في أوروميا، الإقليم الأكبر في البلاد، وأسفر عن مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف.