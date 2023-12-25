مسؤول محلي: مقتل 113 على الأقل في هجمات بوسط نيجيريا

قال مسؤول محلي الاثنين إن عدد قتلى الهجمات التي وقعت مطلع هذا الأسبوع في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا ارتفع إلى 113 شخصا، وهي منطقة تشيع فيها الاشتباكات بين الرعاة والمزارعين.

وهذه الهجمات هي أسوأ أعمال عنف تشهدها ولاية بلاتو منذ مايو\أيار عندما قُتل أكثر من 100 شخص في هجمات بين المزارعين والرعاة.

وكانت وكالة فرانس برس قد نقلت عن الجيش النيجيري قوله أمس الأحد 24\12\2023 إن 16 شخصا قتلوا في أحدث موجة من الهجمات.

وقال القائم بأعمال رئيس منطقة حكومة بوكوس المحلية في ولاية بلاتو، مانداي كاسا، إن 113 شخصا قتلوا في الهجمات التي وقعت يومي السبت والأحد.

وأضاف “الهجمات كانت منسقة جيدا. تعرض ما لا يقل عن 20 من مختلف المجتمعات المحلية لهجوم من قبل قطاع طرق”.

وتابع “انتشلنا 113 جثة من تلك المجتمعات إلى جانب أكثر من 300 مصاب”.

ولم يذكر كاسا الجهة المنفذة لهذه الهجمات. وأضاف أن المصابين نقلوا إلى المستشفى.