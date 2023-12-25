الأثنين 12 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 25 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول محلي: مقتل 113 على الأقل في هجمات بوسط نيجيريا

منذ ساعتين
خريطة نيجيريا

خريطة نيجيريا

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول محلي الاثنين إن عدد قتلى الهجمات التي وقعت مطلع هذا الأسبوع في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا ارتفع إلى 113 شخصا، وهي منطقة تشيع فيها الاشتباكات بين الرعاة والمزارعين.

وهذه الهجمات هي أسوأ أعمال عنف تشهدها ولاية بلاتو منذ مايو\أيار عندما قُتل أكثر من 100 شخص في هجمات بين المزارعين والرعاة.

وكانت وكالة فرانس برس قد نقلت عن الجيش النيجيري قوله أمس الأحد 24\12\2023 إن 16 شخصا قتلوا في أحدث موجة من الهجمات.

وقال القائم بأعمال رئيس منطقة حكومة بوكوس المحلية في ولاية بلاتو، مانداي كاسا، إن 113 شخصا قتلوا في الهجمات التي وقعت يومي السبت والأحد.

وأضاف “الهجمات كانت منسقة جيدا. تعرض ما لا يقل عن 20 من مختلف المجتمعات المحلية لهجوم من قبل قطاع طرق”.

وتابع “انتشلنا 113 جثة من تلك المجتمعات إلى جانب أكثر من 300 مصاب”.

ولم يذكر كاسا الجهة المنفذة لهذه الهجمات. وأضاف أن المصابين نقلوا إلى المستشفى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم الولايات المتحدة
بلومبيرغ: 5 قضايا تقض مضاجع الأميركيين عام 2024
علما اميركا واسرائيل
غزة تحت النار
يديعوت أحرونوت: واشنطن أرسلت 230 طائرة شحن و20 سفينة أسلحة لإسرائيل
إبراهيم رئيسي
رئيسي يتوعد: إسرائيل ستدفع ثمن قتل القيادي في الحرس الثوري

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية (أ ب)
غارات عنيفة على جنوب لبنان.. والعدو يُخلي مستوطنة حدوديّة "بشكل فوري"!
تشين ألموغ غولدشتاين كانت محتجزة في غزة مع 3 من أبنائها (مواقع التواصل)
غزة تحت النار
تصريحات صادمة لأسيرة سابقة في غزة.. هكذا تصرف معنا مقاتلو القسام!
راضي الموسوي وقاسم سليماني
صديق سليماني ونصر الله.. معلومات خطيرة عن راضي الموسوي الذي اغتالته إسرائيل!