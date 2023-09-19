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مسؤول: مقتل 3 أشخاص في هجوم روسي شمال شرق أوكرانيا

منذ 4 دقائق
مبنى متضرر من هجوم روسي - رويترز

مبنى متضرر من هجوم روسي - رويترز

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قال مسؤول إقليمي إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في هجوم روسي على بلدة كوبيانسك بشمال شرق أوكرانيا.

وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف عبر تطبيق تيليغرام “اليوم، هاجم العدو بلدة كوبيانسك بقنبلة جوية موجهة”.

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن الهجوم الأوكراني المضاد يحقق تقدما “منتظما”.

وقال في افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا المنعقد في قاعدة رامشتاين في ألمانيا الثلاثاء 19\9\2023، “الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف يواصل إحراز تقدم”.

كما شدد على أن القوات الأوكرانية الشجاعة بدأت تخترق الخطوط الفائقة التحصين للجيش الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

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