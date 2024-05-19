مسؤول: مقتل 47 جراء سيول في شمال أفغانستان

قال مسؤول اليوم الأحد 19 أيار/مايو 2024، إن 47 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء سيول ناجمة عن استمرار هطول الأمطار الغزيرة في شمال أفغانستان، وذلك بعد يوم واحد من مقتل عدد مماثل تقريبا في إقليم بوسط البلاد.

وأخبر شمس الدين محمدي رئيس إدارة الإعلام في إقليم فارياب بشمال أفغانستان رويترز بأن تقارير أولية أفادت بدمار ما لا يقل عن 300 منزل.

وذكر مولوي عبد الحي زعيم رئيس إدارة الإعلام في إقليم غور إن 50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم أمس السبت في المنطقة الواقعة بوسط البلاد.

وأفغانستان معرضة للكوارث الطبيعية وتعدها الأمم المتحدة من الدول الأكثر عرضة لتبعات تغير المناخ.

وقالت السلطات اليوم الأحد إن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة دمرت الأسبوع الماضي قرى في شمال أفغانستان مما أسفر عن مقتل 315 شخصا وإصابة ما يزيد عن 1600 آخرين.

كما قالت وزارة الدفاع إن طائرة هليكوبتر تستخدمها القوات الجوية تحطمت يوم الأربعاء بسبب “مشكلات فنية” خلال محاولات لانتشال جثث أشخاص سقطوا في نهر بإقليم غور، مما أودى بحياة شخص فيما تعرض 12 آخرون لإصابات.

وتواجه البلاد نقصا في المساعدات بعد تولي حركة طالبان مقاليد السلطة مع انسحاب القوات الأجنبية في عام 2021 إذ تم تقليص المساعدات التنموية التي شكلت أساس إيرادات الحكومة.

وتفاقم هذا النقص في السنوات التالية مع انشغال الحكومات الأجنبية بالتعامل مع الأزمات العالمية الأخرى ومع التنديد المتزايد بالقيود التي تفرضها حركة طالبان على النساء في البلاد.