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مسؤول: مقتل 9 في كمين نصبه مهاجمون مجهولون شمال غانا

منذ 12 دقيقة
غانا

غانا

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قال مسؤول محلي إن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر في كمين نصبه مهاجمون مجهولون في شمال غانا صباح اليوم الخميس 20\9\2023.

ووقع الهجوم بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، حيث يشن متشددون إسلاميون تمردا. وتندر أعمال العنف التي ينفذها المتشددون في غانا، لكن جارتيها توجو وساحل العاج شهدتا عبور متشددين لحدودهما الشمالية لشن هجمات متفرقة.

وقال زبير عبد الله رئيس منطقة بوسيجا في غانا إن المهاجمين أطلقوا النار على سيارتين تقلان تجارا كانوا في طريقهم إلى بلدة تجارية، مضيفا أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى باوكو الحكومي. وأضاف أن معظم الضحايا من النساء.

    المصدر :
  • رويترز

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