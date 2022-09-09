مسؤول موالٍ لروسيا يكشف عن إجلاء المدنيين من محيط خاركيف الأوكرانية

آثار الدمار في خاركيف

قال مسؤول عينته روسيا في منطقة خاركيف الأوكرانية (الجمعة 9-9-2022) إن المدنيين يتم إجلاؤهم من ثلاث بلدات تسيطر عليها روسيا في المنطقة حيث شنت أوكرانيا هجوما مضادا مفاجئا.

وأوضح فيتالي جانتشيف في برنامج على التلفزيون الرسمي أنه يتم إجلاء المدنيين من بلدات إيزيوم وكوبيانسك وفيليكي بورلوك.

وتابع أن الإجلاء يتم بالأساس من بلدتي إيزيوم وكوبيانسك لكنه أضاف “تلقينا أنباء الآن بأن فيليكي بورلوك تتعرض لنيران المدفعية، وبالتالي طُلب من الناس بالطبع التوجه إلى أماكن أكثر أمنا”.

وأضاف أنه سيلجأ إلى طلب المساعدة من السلطات في منطقة بيلجورود في جنوب روسيا إذا ظهرت مشكلات في تسكين الناس الذين تم إجلاؤهم.

وتعد بلدتا إيزيوم وكوبيانسك مركزين مهمين من الناحية اللوجستية للجيش الروسي في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، وبدا أن البلدتين مهددتان بشكل مباشر بهجوم أوكراني مضاد وشرس تقول كييف إنها تجاوزت من خلاله الخطوط الروسية هذا الأسبوع لمسافة تصل إلى 50 كيلومترا.

وتنبأ معهد دراسات الحرب في الولايات المتحدة اليوم الجمعة بأن القوات الأوكرانية ستسترد كوبيانسك في غضون 72 ساعة على الأرجح.

وقال جانتشيف في تصريحات للتلفزيون الروسي الرسمي في وقت سابق اليوم الجمعة إن القوات الأوكرانية حققت “نصرا مهما” في منطقة خاركيف، فيما يعد من أوائل الاعترفات الروسية الرسمية بالهجوم الأوكراني المضاد.