مسؤول: نائبة رئيس أمريكا ورئيس وزراء اليابان يبحثان قضايا تايوان الأمنية

قال مسؤول من الإدارة الأمريكية الاثنين وهو على متن طائرة الرئاسة الأمريكية الثانية، إن نائبة الرئيس كامالا هاريس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيناقشان شراكة في قضايا تايوان الأمنية.

وأبلغ المسؤول الصحفيين أن واشنطن ترحب بزيادة القوة العسكرية لليابان ودورها الأمني.

ومن المقرر أن تشارك هاريس في جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الثلاثاء بعد إجراء المحادثات مع كيشيدا الاثنين.

هذا وقال في وقت سابق كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو الاثنين، إن طوكيو قررت حظر تصدير السلع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية إلى روسيا في عقوبة إضافية ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا وإنها “تشعر بقلق بالغ” بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.

وأضافت اليابان أيضا 21 منظمة روسية مثل مختبرات العلوم في إطار حظر التصدير الحالي وذلك طبقا لما ذكره بيان حكومي صدر بعد اجتماع مجلس الوزراء الاثنين والذي وافق رسميا على إجراءات العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية في اجتماع مجموعة السبعة الأسبوع الماضي.