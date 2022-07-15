الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
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مسؤول: واشنطن لا تتوقع أن تعزز السعودية إنتاج النفط فورا

منذ 57 دقيقة
السعودية تقرر زيادة إنتاج النفط

السعودية تقرر زيادة إنتاج النفط

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قال مسؤول أمريكي لرويترز الجمعة إن واشنطن لا تتوقع أن تعزز السعودية إنتاج النفط فورا، وتترقب ما ستقرره مجموعة أوبك+ في اجتماعها المقبل في الثالث من أغسطس آب.

تأتي التصريحات قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة في رحلة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة وسيتم خلالها مناقشة إمدادات الطاقة وحقوق الإنسان والتعاون في مجال الأمن.

وتمتلك السعودية إلى جانب الإمارات الجزء الأكبر من الطاقة الفائضة داخل مجموعة أوبك+، وهو تحالف بين منظمة البلدان المُصدرة للبترول (أوبك) ومُصدرين آخرين أبرزهم روسيا.

لكن المملكة أكدت مرارا أنها لن تتصرف من جانب واحد، وكتب بن كاهيل من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في مذكرة تحليل حديثة “تفضل المملكة العربية السعودية إدارة السوق من خلال منظمة البلدان المصدرة للبترول والمتحالفين معها (أوبك +)، وليس من خلال تحركات أحادية”.

وأضاف “وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان يؤكد باستمرار أهمية تماسك أوبك+، وهذا يشمل دورا محوريا لروسيا”.

وتتوق واشنطن إلى رؤية السعودية وشركائها في أوبك يضخون مزيدا من النفط للمساعدة في خفض التكلفة المرتفعة للبنزين وتخفيف أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ أربعة عقود.

وقال بايدن في الآونة الأخيرة إنه لن يطلب من السعوديين مباشرة زيادة إنتاج النفط. وبدلا من ذلك، أكد الرئيس الأمريكي أنه سيواصل الدفاع عن فكرة أنه يتعين على جميع دول الخليج زيادة إنتاج النفط.

وقررت أوبك+ الشهر الماضي زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في أغسطس آب، لتنهي بذلك تخفيضات الإنتاج القياسية في ذروة الوباء التي كانت تهدف لمواجهة انهيار الطلب.

    المصدر :
  • رويترز

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