مسؤول يعبر عن ثقته في قدرة المركزي الأميركي على إعادة التضخم إلى 2٪

قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز إنه ما زال يعتقد أن ضغوط الأسعار تتراجع إلى المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

وقال وليامز في مقطع مصور لمؤتمر بنك التسويات الدولية نُشر الاثنين “أثق أننا في الاحتياطي الاتحادي على طريق تحقيق هدفنا المتعلق بتراجع التضخم إلى اثنين بالمئة على أساس مستدام”. ولم يعلق المسؤول على توقعات السياسة النقدية.

وفي آخر المستجدات انكمش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في يونيو\حزيران فيما تراجع مؤشر قياس الأسعار التي تدفعها المصانع مقابل شراء المدخلات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر وسط ضعف الطلب على السلع مما يشير إلى أن التضخم قد يستمر في التراجع.

وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الاثنين إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى 48.5 نقطة الشهر الماضي من 48.7 في مايو أيار.

وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش. ويمثل قطاع الصناعات التحويلية 10.3 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.1 نقطة.

ويتعرض قطاع الصناعات التحويلية لضغوط بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتراجع الطلب على السلع.

وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي انكماش قطاع الصناعات التحويلية بنحو 4.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول بقيادة السلع المعمرة.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات المستقبلية الجديدة في استطلاع معهد إدارة التوريد إلى 49.3 من 45.4 نقطة في أبريل نيسان.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.5 من 50.2 نقطة في مايو أيار.

وتراجع مؤشر التوظيف في المصانع بعد انتعاشه لفترة وجيزة في مايو أيار. وتعمل المصانع على تقليص أعداد العاملين من خلال التسريح وتجميد التوظيف.