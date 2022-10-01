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مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار

منذ ساعتين
البنك الدولي

البنك الدولي

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قال البنك الدولي إنه سيقدم 530 مليون دولار إضافية لدعم أوكرانيا ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي قدمها البنك إلى 13 مليار دولار مع استمرار الغزو الروسي للبلاد.

وقال البنك في بيان إن المساعدة مدعومة من بريطانيا التي ستقدم 500 مليون دولار والدنمرك التي ستقدم 30 مليون دولار.

وأضاف البنك أنه تم حتى الآن صرف 11 مليار دولار بالكامل من إجمالي المساعدات البالغة 13 مليار دولار لأوكرانيا.

وقال أروب بانيرجي المدير الإقليمي للبنك الدولي في أوروبا الشرقية إن أحدث تحليل للبنك الدولي يقدر التكلفة الإجمالية طويلة الأجل لإعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة بما يزيد عن 100 مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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