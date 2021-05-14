مساعدات إنسانية مغربية عاجلة للفلسطينيين بالضفة وغزة

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، والتصعيد المتبادل بين الجانبين، أعلنت الخارجية المغربية أن العاهل المغربي محمد السادس أعطى تعليماته بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين بالضفة وغزة.

وتتضمن المساعدات الإنسانية المغربية 40 طناً من المواد الغذائية وأدوية للحالات الطارئة والبطانيات. وأكدت المملكة المغربية التزامها بتحقيق حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وفي آخر التطورات، ذكرت مصادر طبية في غزة، الجمعة، أن الغارات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن سقوط 126 قتيلاً من بينهم 31 طفلاً و20 امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 950.

ويأتي ارتفاع عدد الضحايا في غزة، بينما تواصل الدبابات والمدفعية الإسرائيلية، قصفها عدة مناطق في القطاع، بزعم تدمير شبكة أنفاق، وذلك عقب حشد إسرائيل قواتها على طول الحدود، واستدعاء نحو 9 آلاف جندي احتياطي.