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مساعدات عاجلة من الإمارات للمتأثرين بانفجار مدينة باتا الغينية

18 - مارس - 2021
الامارات

الامارات

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أرسلت دولة الإمارات مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى جمهورية غينيا الاستوائية، تشمل مواد طبية وإغاثية وغذائية.

وذلك في إطار التضامن الإنساني مع الكارثة الإنسانية التي حدثت جراء الانفجارات العرضية العنيفة التي شهدتها مدينة باتا في غينيا الاستوائية خلال الأسبوع الماضي، وخلفت مئات القتلى والجرحى وتدميرا واسعا للمباني والمنشآت الخدمية.

وتأتي هذه المساعدات الطبية والغذائية العاجلة المقدمة لجمهورية غينيا الاستوائية في إطار حرص قيادة دولة الإمارات على الوقوف دائما بجوار الدول الصديقة في مختلف المواقف الإنسانية التي تحتاج إلى تدخلات سريعة للتخفيف من حدة الأزمات ومد يد العون للمتضررين في تلك الدول.

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