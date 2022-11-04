مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنّها ستقدّم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، تتضمّن تجديد دبابات من طراز تي-72 وصواريخ للدفاع الجوي من طراز هوك.

وقالت “سابرينا سينغ”، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للصحفيين، إن الولايات المتحدة ستدفع تكلفة 45 دبابة من طراز تي-72 من جمهورية التشيك سيتم تجديدها، كما ستقدّم تمويلًا لتجديد بعض صواريخ هوك للدفاع الجوي.

في الإطار نفسه، أشارت وزارة الدفاع الهولندية إلى أنّ هولندا ستزوّد أوكرانيا بدبابات وعتاد عسكري ثقيل آخر بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليون يورو (119 مليون دولار).

وقالت هولندا إنها ستنفق 45 مليون يورو، مع تعاونها مع الولايات المتحدة وجمهورية التشيك بشأن شحنة تضم 90 دبابة تشيكية من طراز تي-72 سيتم تحديثها.