مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 750 مليون دولار

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، أن واشنطن، خصصت مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة 750 مليون دولار.

وفي إيجاز صحفي، قال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن المساعدات الجديدة، تضم ذخيرة إضافية لأنظمة “هيمارس” و 16 مدفعية “هاوتزر” وكذلك مسيرات مراقبة ومركبات مضادة للألغام.

وبالحديث عن التطورات الميدانية في الحرب الروسية على أوكرانيا، كشف المسؤول الأميركي، أن مجموعات من فاغنر تنفذ عمليات داخل أوكرانيا كجزء من القوات الروسية.

ومجموعات فاغنر قريبة من الكرملين رغم إنكار السلطات الروسية لذلك.

ومنذ تدفق القوات الروسية عبر الحدود الأوكرانية في فبراير الماضي فيما يصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “عملية عسكرية خاصة” ، انتهى الصراع إلى حرب استنزاف تدور في الأساس في شرق وجنوب أوكرانيا، بعد فشل روسيا في دخول كييف.

ولمواجهة العدوان الروسي، أرسلت واشنطن مليارات الدولارات كمساعدات لكييف.

وبداية أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية إرسال حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل خصوصا صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأميركية عالية الدقة من طراز “هيمارس”.

وقالت الوزارة في بيان وقتها، إنّ الحزمة تشمل أيضاً المزيد من صواريخ أرض-جو الدفاعية القصيرة والمتوسطة المدى الخاصة بـ”منظومة الصواريخ المتقدمة أرض-جو” (ناسامس)، والمزيد من صواريخ “جافلين” المضادة للدبابات، إضافة إلى ذخيرة أخرى.

وغزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير الماضي الأمر الذي أدخل البلاد في نزاع غير مسبوق وأدّى إلى نزوح ملايين الأوكرانيين، كما أحدث دماراً ضخماً في البنى التحتية.