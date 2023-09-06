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مليار دولار مساعدات أميركية لكييف

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2023 11:24 مساءً
بلينكن وزيلينسكي

بلينكن وزيلينسكي

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أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، مساعدات جديدة من واشنطن لأوكرانيا “يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار” للتصدي للغزو الروسي.

وقال بلينكن، خلال زيارة إلى كييف لم يعلن عنها مسبقا، إن “الولايات المتحدة ملتزمة منح أوكرانيا الوسائل اللازمة لكتابة مستقبلها (…)”

وأضتف: اليوم، نعلن مساعدات جديدة يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار”، معتبرا أن “المساعدات الأميركية ستسمح للهجوم الأوكراني باكتساب زخم أكبر”.

وتابع إن “الرسالة التي أوجهها للشعب الأوكراني هي أننا سنواصل دعمكم”.

وأكد أن “حرب بوتين هي خسارة كبيرة على المستوى الدولي، لكننا موحدون أكثر من أي وقت مضى في وجه هذه الحرب”.

وأوضح بلينكن أن “القمح الأوكراني الذي كان يستخدم سابقا لإعداد الخبز في العالم أتلف بسبب العدوان الروسي”.

وأكد أن واشنطن تعمل على “مساعدة أوكرانيا لبناء مستقبل أفضل لمواجهة أي تهديدات”.

وتزامنت زيارة بلينكن مع مقتل 17 شخصا على الأقل في قصف روسي استهدف، الأربعاء، سوقا تجارية في شرق أوكرانيا.

وأتت الضربة الروسية بعد ساعات من وصول بلينكن الذي جدد تأكيد وقوف الولايات المتحدة “جنبا إلى جنب مع أوكرانيا”.

وأظهرت صور كاميرا مراقبة نشرها زيلينسكي شارعا تجاريا صغيرا هادئا فيما يدوي فجأة صوت مقذوف يليه انفجار قوي. وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية المباني وقد اشتعلت فيها النيران.

    المصدر :
  • رويترز

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