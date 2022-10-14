مساعدة إنسانية.. 400 مليون دولار من السعودية لأوكرانيا

قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة العربية السعودية ستقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا تبلغ قيمتها 400 مليون دولار.

وأضافت أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم (الجمعة 14-10-2022).

وقالت الوكالة أن الأمير محمد أبدى استعداد المملكة لمواصلة جهود الوساطة ودعم كل ما يسهم في خفض التصعيد.

من جهته، أعرب الرئيس الأوكرانى عن شكره وتقديره لولي العهد على قرار القيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار والتي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأكد زيلينسكي أن هذه المساعدات الإنسانية دليل على ما يوليه ولي العهد من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية، مشيراً إلى أن الشعب الأوكراني لن ينسى هذه الموقف الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة المملكة العربية السعودية لأوكرانيا.

كذلك عبر الرئيس الأوكرانى عن شكره وتقديره لاستعداد الأمير محمد بن سلمان الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة.

يذكر أن وساطة ولي العهد السعودي في وقت سابق في الأزمة الروسية الأوكرانية، أدت إلى إفراج روسيا عن 10 أسرى من المغرب وأميركا وبريطانيا والسويد وكرواتيا، وذلك نهاية سبتمبر الماضي.