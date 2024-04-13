مساعدة اقتصادية: الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لمصر

يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم دعم مالي إلى مصر بقيمة مليار يورو لمساعدتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. بحسب بيان نشره مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن الوضع المالي لمصر تدهور مؤخرا.

وكشف عن موافقة المجلس على تخصيص مليار يورو من المساعدات المالية لها.

وأضاف البيان، أنه “سيتم توفير موارد مالية إضافية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو للفترة 2024-2027”.

وأوضح أن الدعم المالي سيتم تقديمه على شكل قرض لمرة واحدة، “بشرط أن تواصل مصر اتخاذ خطوات ملموسة في مجالات مثل الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان”.

وخلال مارس/ آذار الماضي، أعدت المفوضية الأوروبية مقترحا لتقديم مساعدات مالية بقيمة 5 مليارات يورو لمصر.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.