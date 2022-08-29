مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي لباكستان

قال وزر المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل إن مجلس مديري صندوق النقد الدولي وافق على المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج الدعم المالي لباكستان وهو ما سيفرج أموال قدرها 1.17 مليار دولار للبلد الذي يعاني ضائقة مالية.

وكتب إسماعيل على تويتر “مجلس مديري صندوق النقد الولي وافق على إحياء برنامجنا الائتماني. من المنتظر الآن أن نحصل على الشريحتين السابعة والثامنة وقيمتهما 1.17 مليار دولار”.

وقال إسماعيل لرويترز إن صندوق النقد وافق على تمديد البرنامج عاما وزيادة حجم الأموال بمقدار مليار دولار.

وستتيح الأموال شريان حياة للبلد الواقع في جنوب آسيا الذي يعاني حاليا من فيضانات مدمرة وهبطت احتياطياته من النقد الأجنبي إلى مستويات تكفي الواردات لسبعة أشهر فقط ويعاني اقتصاده من عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية وتضخم مرتفع.

ولم يرد ممثل صندوق النقد المقيم في إسلام أباد حتى الآن على طلب للتعقيب.

وبرنامج تسهيل الصندوق الممتد لباكستان والبالغ قيمته ستة مليارات دولار ومدته 36 شهرا، الذي دخلته البلاد في 2019، متعثر منذ وقت سابق هذا العام بينما تجد صعوبة في تحقيق أهداف حددها المقرض.

ومن المقرر أن يناقش مجلس مديري صندوق النقد مراجعات برنامج باكستان في اجتماع اليوم الاثنين.

وقال إسماعيل إن مساعي الحكومة لإعادة البرنامج إلى مساره عبر إجراءات اقتصادية تصحيحية مؤلمة أنقذت باكستان من التخلف عن سداد ديونها.