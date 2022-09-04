مساعد زيلينسكي ينشر صورة لجنود أوكرانيين يستردون قرية في الجنوب

نشر أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، صورة لجنود يرفعون علم البلاد فوق قرية قال إنها تقع في منطقة جنوبية تستهدفها كييف في هجوم مضاد جديد.

وكتب كيريلو تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس، على فيسبوك معلقا على صورة لثلاثة جنود واقفين على أسطح منازل بينما يرفع أحدهم العلم الأوكراني على سطح “فيسوكوبيلا. منطقة خيرسون. أوكرانيا. اليوم”.

وسيشكل الاستيلاء على القرية استردادا حقيقيا للأرض في هجوم مضاد بدأ الأسبوع الماضي ويستهدف جنوب البلاد.

ويركز الجهد العسكري الجديد بشكل رئيسي على منطقة خيرسون، التي استولت عليها القوات الروسية في بداية الصراع الحالي. وتقع خيرسون في شمال شبه جزيرة القرم، التي غزتها موسكو وضمتها في فبراير شباط ومارس آذار 2014.

وأعادت روسيا نشر حوالي 20 ألف جندي روسي على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، في مواجهة الهجوم الأوكراني المضاد، وفقا لمجلة “بوليتيكو” الأميركية.

لكن نتيجة الضغط الأوكراني فإن خط انسحاب القوات الروسية باتجاه الشرق نحو شبه جزيرة القرم، قد أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى وفقا لصحيقة “ذا تايمز” البريطانية.

وشارك حوالي 180 ألف جندي روسي في حرب أوكرانيا، وقتل منهم حوالي 20 ألفا في المعارك، وفقا لما نقلته الصيفة