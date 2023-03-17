مساعد عمران خان: سنطلب من المحكمة إيقاف مذكرة اعتقاله

قال أحد مساعدي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن خان يعتزم المثول أمام المحكمة الجمعة، لدعم التماس تقدم به لمنع الشرطة من القبض عليه لتخلفه عن حضور جلسة سابقة.

وقال فؤاد تشودري، مساعد خان، لرويترز إن خان سيمثل قريبا أمام المحكمة في مدينة لاهور “لدعم التماس تقدم به ضد مذكرة اعتقاله وتحرك الشرطة للقبض عليه”.

وبدأت الإجراءات القضائية ضد خان بعد الإطاحة به في تصويت برلماني أوائل العام الماضي.

ويطالب خان منذ ذلك الحين بانتخابات مبكرة وينظم احتجاجات على مستوى البلاد وأصيب بالرصاص في إحدى هذه المسيرات.

ورفض رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مطالب خان قائلا إن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر هذا العام.

وتأتي المواجهة السياسية فيما تشهد الدولة المسلحة نوويا أزمة اقتصادية خانقة وتنتظر حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار.

وأصدرت محكمة في إسلام اباد مذكرة الاعتقال عندما تغيب خان (70 عاما) عن المثول أمامها لمواجهة اتهامات بأنه باع دون وجه حق هدايا حكومية منحتها إياه شخصيات أجنبية عندما كان رئيسا للوزراء من عام 2018 إلى عام 2022. وينفي خان الاتهامات.

وأدانت مفوضية الانتخابات في باكستان خان وحرمته من تولي أي منصب عام لدورة برلمانية.

وأثارت محاولات القبض على خان لتخلفه عن حضور جلسة القضية قبل أيام أعمال عنف من أنصاره الذين ألقوا القنابل الحارقة على قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل الدموع واستخدام مدافع المياه.