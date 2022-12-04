مساعد لزيلينسكي يحذر من حلول ماسك "السحرية البسيطة"

انتقد أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إيلون ماسك مالك منصة تويتر بسبب “الحلول السحرية البسيطة” التي يقدمها الملياردير، مشيرا إلى أفكار طرحها حول الغزو الروسي لأوكرانيا والإشراف على محتوى تويتر.

وضرب ميخايلو بودولياك مثالين على هذه الاقتراحات هما “تبادل الأراضي الأجنبية مقابل سلام وهمي” و”فتح جميع الحسابات الخاصة لأن حرية التعبير يجب أن تكون شاملة”.

وكتب بودولياك عبر تويتر “يفضل (إيلون ماسك) ما تسمى ‘بالحلول السحرية البسيطة‘”، وذلك في إشارة جلية إلى خطط ماسك لإصلاح منصة تويتر، بالإضافة إلى تغريدة دعا فيها أوكرانيا إلى التخلي عن شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا في مقابل السلام.

واستحوذ ماسك على تويتر يوم 27 أكتوبر تشرين الأول، ويصف نفسه بأنه مناصر لحرية التعبير.

وعلاقة أوكرانيا بماسك، أغنى رجل في العالم، معقدة منذ بدء الغزو الروسي يوم 24 فبراير شباط.

ومُدح في الأيام الأولى للحرب لتوفيره الآلاف من لواقط الإنترنت، من صنع شركته سبيس إكس، عبر أقمار ستارلينك الصناعية لأوكرانيا مجانا، ولكن علاقة الصداقة بدأت في التدهور في أكتوبر تشرين الأول عندما أعلن ماسك تأييده لشروط سلام رفضتها كييف.

ودعا الملياردير إلى إعلان شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014، جزءا من روسيا وإجراء عمليات استفتاء في أراض محتلة أخرى بإشراف الأمم المتحدة حول إذا ما كان ينبغي لروسيا البقاء أم الرحيل.

ولاقت التغريدة ردود فعل غاضبة من المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم بودولياك. ودأبت كييف على رفض فكرة التخلي عن أراضيها مقابل السلام.