مساعد وزير النفط: إيران تعمل على ضمان استمرار صادرات الطاقة في المنطقة

قال مرتضى شاه ميرزائي نائب وزير النفط الإيراني الثلاثاء إن إيران تعمل على ضمان استمرار صادرات الطاقة في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم على إسرائيل.

واضاف من خلال مترجم لمؤتمر صحفي في موسكو عبر رابط فيديو أنه يتعين على جميع الدول والأطراف ينبغي أن يلتزموا بمبادئ “عدم الإضرار” بمنتجي الطاقة لضمان الاستقرار.

هذا وقال الكرملين الثلاثاء 16\4\2024 إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف بأن الهجوم الإيراني على إسرائيل كان محدودا وأن الجمهورية الإسلامية لا تريد التصعيد.

وأضاف الكرملين أن بوتين عبر عن أمله في أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس وبالتالي عدم الانزلاق نحو مواجهة قد تكون لها “عواقب كارثية على المنطقة بأكملها”.

وفيما قال مسؤول إسرائيلي الثلاثاء 16\4\2024، إن حكومة إسرائيل تستعد لعقد اجتماع طارئ اليوم لمناقشة الخيارات المتاحة للرد على الهجوم الإيراني الأخير.

يأتي هذا الاجتماع في أعقاب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، حيث يعكف المسؤولون الإسرائيليون على وضع استراتيجية فعالة للتعامل مع التهديدات الأمنية المستمرة.

وذكر المسؤول أنه لم يتم تحديد موعد لعقد الاجتماع.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تجتمع فيها المجموعة المعنية باتخاذ القرارات منذ أن أطلقت إيران أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل مساء السبت.