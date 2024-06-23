مساعٍ أوروبية لتعزيز الشراكات العسكرية مع اليابان وكوريا الجنوبية

نقلت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية اليوم الأحد عن مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية قوله إن الاتحاد الأوروبي يسعى لإقامة شراكات في قطاعي الأمن والدفاع مع اليابان وكوريا الجنوبية بهدف التطوير المشترك للعتاد العسكري.

وأضافت الصحيفة في تقرير من بروكسل، لم تذكر فيه اسم المسؤول الذي نقلت عنه النبأ، أن هذا التعاون سيكون الأول من نوعه المتعلق بالأمن والدفاع بين الاتحاد الأوروبي ودول آسيوية.

وقالت الصحيفة إن التكتل يأمل في التوصل إلى اتفاق على المستوى الوزاري مع اليابان بحلول نهاية العام وهو ما يمكن أن يساعد الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروعات مشتركة تديرها شركات يابانية وأوروبية.

ولم يتسن التواصل مع ممثلين عن وزارة الخارجية اليابانية وبعثتي كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي في طوكيو للتعليق على التقرير اليوم الأحد.

وتقول اليابان، رغم أن دستورها ينص على الابتعاد عن الحروب ونبذها، إنها تواجه “بيئة أمنية هي الأشد خطورة وتعقيدا منذ الحرب العالمية الثانية”. وفي السنوات القليلة الماضية، عززت قطاع الدفاع في أكبر توسع عسكري لها بعد الحرب، معبرة عن قلقها من تهديدات من جارتيها الصين وكوريا الشمالية.

ووقعت طوكيو العام الماضي معاهدة لتأسيس برنامج لتصنيع مقاتلات متطورة مع بريطانيا وإيطاليا.

كما بدأت اليابان هذا الشهر محادثات مع الولايات المتحدة لتعميق التعاون الدفاعي في إطار منتدى أمريكي ياباني دشنه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل نيسان لتعزيز التعاون في جوانب عدة من الصناعات الدفاعية.