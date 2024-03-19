مساعٍ إماراتية لإجراء محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي

ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن الإمارات تحث الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات بشأن اتفاق تجاري منفصل عن مجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع أوروبا.

وقالت المصادر لرويترز إن أبوظبي تشعر بالإحباط من تعثر المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة.

ونفى مسؤول إماراتي أن تكون أبوظبي اقترحت إجراء محادثات ثنائية مع الاتحاد الأوروبي، ووصف ذلك بأنه “لا أساس له من الصحة”. وقد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى توتر العلاقات مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي.