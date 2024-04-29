مساعٍ لمنع إصدار "أمر اعتقال نتنياهو" من قبل إسرائيل والولايات المتحدة

وفقًا لمصادر حكومية إسرائيلية، تقوم السلطات بجهود منسقة لمنع خطط المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وكشف المصدر أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يقود هذه الجهود، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن واشنطن هي كذلك جزء من الجهود الدبلوماسية الجارية.

وأضاف أن التركيز الأساسي لادعاءات المحكمة الجنائية الدولية سيكون أن إسرائيل “تعمدت تجويع الفلسطينيين في غزة”.

وتشير تقارير إلى أن من المحتمل صدور مذكرة اعتقال ضد نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية في أي وقت قريب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، الأحد، أن نتنياهو عبر عن “قلقه الشديد” بسبب احتمال إصدار مذكرة اعتقال ضده.

كما أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بذل جهودا كبيرة في الأيام الأخيرة لمنع هذا التطور المحتمل، وأجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

كما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الحكومة والجيش يستعدان لقرار إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي.

وأشارت إلى أن مذكرات الاعتقال قد تصدر في غضون أسبوع، وفق التوقعات.