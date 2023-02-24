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مساع أوروبية لضبط الحدود بعد طرد 400 "جاسوس روسي"

منذ 8 ثواني
إيلفا جوهانسون

إيلفا جوهانسون

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أكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون الجمعة أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تعزيز ضوابط التأشيرات وأمن الحدود لمنع الجواسيس الروس من دخول منطقة شنغن.

واعتبرت جوهانسون خلال مؤتمر حول مراقبة الحدود في أثينا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يريد أيضاً تدمير الاتحاد الأوروبي ونحن نشكل تهديداً له، لدينا الديموقراطية والحرية والازدهار”.

وأضافت: “نحن بحاجة لرقابة أكثر صرامة على طلبات التأشيرات والمزيد من الأمن على حدودنا”.

وكشفت المسؤولة عن أنه من المقرر أن يدخل نظام جديد لتبادل المعلومات داخل منطقة “شنغن” حيز الاستعمال في السابع من آذار.

وتابعت إيلفا جوهانسون: “اليوم، يتم فحص نصف الوافدين فقط على الاتحاد الأوروبي بتأشيرة من خلال نظام تبادل المعلومات داخل شنغن. وهذا يعني أن لدينا العديد من الروس الذين لم يتم فحصهم”.

وأكدت على ضرورة الفحوص البيومترية في حال استخدام العملاء جوازات سفر مزورة، مشيرة إلى أن حوالي 400 جاسوس روسي طُردوا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

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