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مساهمة مالية "كبيرة" من الاتحاد الأوروبي في مؤتمر كوب 28

منذ 6 دقائق
مبنى المفوضية الأوروبية

مبنى المفوضية الأوروبية

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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين أنّ الاتحاد الأوروبي سيقدم مساهمة مالية “كبيرة” لصندوق دولي جديد يهدف إلى معالجة الدمار الناجم عن تغير المناخ.

وذكرت المفوضية في بيان أنّ “المفوض مستعد للإعلان عن مساهمة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به في صندوق الخسائر والأضرار في (مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ) كوب28″، مشيرًا إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ فوبكي هوكسترا.

هذا ومن المقرر إطلاق صندوق تعويض الخسائر والأضرار، وهو الأول من نوعه في العالم بشأن المناخ، في مؤتمر كوب28 الذي سيعقد في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول في الإمارات.

    المصدر :
  • رويترز

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