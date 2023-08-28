مستشارة الأسد مشغولة بلغة الجسد

أثارت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري الجدل مجدداً بمقال لها تتحدث فيه عن متابعتها للغة الجسد الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال قمة بريكس الأخيرة في جوهانسبورغ.

المسؤولة السورية بدت محللة سياسية وخبيرة في مجال لغة الجسد من خلال هجوم مبطن لها على الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية وقد عبر متابعون وقراء عن خيبة أملهم من العقلية المتحكمة داخل القصر الرئاسي السوري نتيجة انشغال مستشارة الرئيس بلغة جسد مسؤول دولي بدلا من الانشغال بأحداث داخلية أبرزها مظاهرات السويداء المستمرة.

وتشهد سوريا تدهورا إقتصاديا غير مسبوق وفسادا تورطت بها شخصيات محسوبة على الدائرة المقربة من القصر الرئاسي، أبرزهم زوج المستشارة رجل الأعمال العراقي المعروف خليل جواد.