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مستشارة ترامب “تعزل نفسها” بعد مخالطتها مصابا بكورونا

قالت ستيفاني غريشام، المستشارة الإعلامية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، إنها تعمل من منزلها بعد مخالطتها مسؤولا برازيليا ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت غريشام، أمس الاثنين، إنها ستمكث في منزلها عدة أيام بدافع الحذر بعد مخالطتها المستشار الإعلامي للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي تبين في وقت لاحق أنه مصاب بالفيروس.

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وكان بولسونارو وأعضاء الوفد المرافق له قد تناولوا العشاء مع ترامب وفريقه بمنتجع الرئيس الأمريكي في ولاية فلوريدا، يوم السابع من مارس/ آذار.

وظهر ترامب في صورة وهو يقف إلى جوار المستشار الإعلامي البرازيلي. وأثبتت الفحوص خلو ترامب من المرض.

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